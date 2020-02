Campi, Polizia municipale: tutti i numeri di un mese di controlli

CAMPI BISENZIO – Mese di controlli specifici in materia di circolazione stradale, con il fine di rendere maggiormente efficace l’azione di controllo del rispetto delle norme che regolano la circolazione. In particolare nel mese di gennaio, il Corpo di Polizia Municipale di Campi Bisenzio, con l’Unità Operativa di Pronto Intervento, ha effettuato su tutto il territorio comunale numerosi posti di controllo all’interno e all’esterno del centro abitato.

Nello specifico sono stati controllati 220 veicoli e sono emerse le seguenti violazioni: 41 sanzioni per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza, in due casi si trattava di omissione effettuata da minorenni delle quali ha risposto il conducente del veicolo; 5 sanzioni per mancanza della prescritta revisione; 4 sanzioni per mancanza momentanea al seguito dei documenti obbligatori quali patente, carta di circolazione e polizza assicurativa; 2 sanzioni per patente scaduta con contestuale ritiro della stessa; 5 sanzioni per utilizzo di strumenti radiotelefonici come smartphone e tablet.

In particolare nella serata di venerdì 31 gennaio è stato effettuato un posto di controllo straordinario finalizzato al contrasto dell’abuso di alcol con il fine di prevenire la sicurezza e la circolazione stradale dal quale sono emerse le seguenti violazioni: 4 sanzioni per omesso utilizzo delle cinture di sicurezza; 3 sanzioni per la non regolare efficienza dei fari anabbaglianti del veicolo; 2 sanzioni per utilizzo utilizzo di strumenti radiotelefonici come smartphone e tablet; 2 sanzioni per guida in stato di ebbrezza con tasso compreso tra 0,5 e 0,8 pertanto violazione soltanto di tipo amministrativo.

Oltre a questa tipologia di servizio specifica, con il fine di tutelare gli utenti della strada, il Corpo di Polizia Municipale di Campi Bisenzio nel mese di gennaio ha esteso la propria presenza sul territorio attraverso il servizio di “Polizia di prossimità” che ha visto la presenza degli agenti sul territorio per un totale di 260 ore, spalmate su 52 interventi nei turni mattina e pomeriggio, nelle varie frazioni del territorio. A seguito di questo specifico servizio sono emerse violazioni in ambito ambientale, ai regolamenti comunali ed allo stesso codice della strada e sono state recepite una lunga serie di segnalazioni che sono state girate agli uffici competenti del Comune.

“Non dobbiamo mai dimenticarci delle funzioni a noi attribuite” – commenta il comandante Francesco Frutti – attraverso la costante e capillare presenza sul territorio oltre al principio di repressione, gli agenti svolgono anche una funzione di vigilanza e prevenzione, supportata anche grazie al costante e prezioso apporto delle segnalazioni dei cittadini. I controlli continueranno anche nelle prossime settimane sia in orario diurno che serale al fine di garantire una maggior sicurezza per tutti gli utenti della strada”.