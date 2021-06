“Campi riparte!”: lunedì 14 assemblea pubblica al circolo Arci Dino Manetti “per la città del futuro”

CAMPI BISENZIO – Un’assemblea pubblica… come segno di ripartenza. Dopo oltre un anno dall’ultimo evento organizzato “in presenza” dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è per lunedì 14 giugno alle 21 presso il circolo Arci Dino Manetti “per parlare della città del futuro. Finalmente dal vivo. – scrive il sindaco Emiliano Fossi sulla propria pagina Facebook – In […]

CAMPI BISENZIO – Un’assemblea pubblica… come segno di ripartenza. Dopo oltre un anno dall’ultimo evento organizzato “in presenza” dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è per lunedì 14 giugno alle 21 presso il circolo Arci Dino Manetti “per parlare della città del futuro. Finalmente dal vivo. – scrive il sindaco Emiliano Fossi sulla propria pagina Facebook – In questo anno ci siamo occupati dell’emergenza, ma abbiamo fatto molto altro. Il “Patto per Campi” con la tranvia, il metrotreno, le ciclabili e la nuova scuola; gli investimenti per recuperare il nostro patrimonio artistico, dalla Rocca con il suo parco a Villa Rucellai; il progetto sull’Hangar; le tante opere inaugurate dopo anni di attesa e le manutenzioni a cui abbiamo cercato di dedicare sempre più risorse. Siamo una città che cambia, e vogliamo farlo insieme rilanciando il confronto e la partecipazione dei cittadini dopo più di anno. Per questo l’appuntamento è lunedì sera, in presenza, all’aperto e in totale sicurezza, per rivederci e discutere insieme la città che siamo e quella che diventeremo”.