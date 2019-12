CAMPI BISENZIO – Il Natale di Campi è nel centro del Comune ma è anche nelle frazioni. Come dimostra l’iniziativa in programma oggi, sabato 21 dicembre, a partire dalle 15. A quell’ora, infatti, saranno accesi in contemporanea quelli che sono stati definiti “Alberi di Natale di comunità”. Per la precisione a San Donnino, Santa Maria, Capalle, San Lorenzo/San Martino, Via Petrarca, Gorinello, San Cresci, Sant’Angelo a Lecore e Il Rosi.