Campi “si fa in quattro” per festeggiare Halloween: tutti gli appuntamenti in programma

CAMPI BISENZIO – L’unione fa la forza. Anche in occasione della festa di Halloween che vede coinvolte direttamente Pro Campi e il Centro Commerciale Naturale “Fare Centro Insieme” e che quest’anno, come hanno spiegato in un comunicato, coinvolgerà più soggetti ma anche tanti luoghi diversi. In particolare, sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre nel centro di Campi si terranno i mercatini. Lunedì 31, inoltre, a partire dalle 16, sempre nel centro sarà allestito un gazebo di Halloween con attivo il “trucca bimbi”, nei vari negozi i bambini potranno fare il classico “dolcetto o scherzetto”, il “trucca bimbi” sarà attivo anche nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni e alla “Casa dell’acqua”; presso la sede della Pro loco sarà allestita la “casa degli spettri” e i bambini saranno intrattenuti con racconti di paura oltre che alla “Casa dell’acqua” e nel Foyer del Teatrodante Carlo Monni. Dalle 18, come ormai avviene da diversi anni, si potrà ammirare la “casa stregata” nella frazione del Gorinello, abitazione privata della famiglia Ricca-Russo in via Torricella, mentre, alle 21, al Teatrodante Carlo Monni è in programma la piece horror “La sposa cadavere”, che sarà replicata il giorno successivo alle 17. “Diversi – spiegano il presidente della Pro Campi, Gianni Panerai, e il presidente del CCN “Fare Centro Insieme”, Christian Domizio – sono i soggetti che collaborano alla realizzazione degli eventi. Oltre a Pro Campi, “Fare Centro Insieme” e Teatrodante Carlo Monni, ci sono anche le associazioni aderenti alla “Casa dell’acqua” e, in particolare, Campi Lab, realtà specializzata nell’intrattenimento dei bambini, mentre la sezione soci Coop, così come i commercianti del Centro, forniscono gratuitamente le caramelle da distribuire ai bambini. Non a caso, vogliamo sottolineare la collaborazione instaurata fra diversi soggetti, nella consapevolezza che l’unione delle forze consente di ottenere un risultato migliore. Inoltre, lavorare insieme rafforza la coesione tra le diverse forze attive della città e contribuisce a rafforzare lo spirito di comunità”.