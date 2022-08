Campi sotto choc per la morte di Elena Massi. “Grazie per la tua giovane testimonianza di vita”. Oggi il funerale nella Pieve

CAMPI BISENZIO – Ci sono due post, scritti entrambi su Facebook da Patrizia, che racchiudono la tragedia, il senso della tragedia se qualcuno riesce a trovarlo, che prima di tutto sta vivendo la famiglia di Elena Massi ma anche tutta la comunità campigiana. Due post, poche semplici parole, scritte a distanza di poche ore le une dalle altre, che fanno capire purtroppo come si sia passati dalla speranza al dolore in pochissimo tempo: “Forza Elena, non possiamo perdere il tuo sorriso meraviglioso” e poi “Elena ti porterò sempre nel mio cuore”. E’ sotto choc Campi per un incidente assurdo che ha spezzato la giovane vita di una persona che nel nostro Comune era davvero molto apprezzata. Il funerale sarà celebrato oggi, sabato 13 agosto, alle 15.30 presso la Pieve di Santo Stefano. Ma dalle 11, chiunque lo desideri potrà recarsi in chiesa per salutare Elena.

Martedì mattina, infatti, 9 agosto, intorno alle 8, Elena, 35 anni, è stata investita da un furgoncino in viale Allende a Campi. La dinamica è ancora da chiarire ma sembra che, come tutte le mattine, la ragazza si stesse recando a piedi alla stazione di servizio Esso della famiglia Petri dove lavorava da tempo come barista. Si trovava lungo viale Allende, nei pressi della rotonda proprio davanti all’Hotel 500, quando è stata investita. Le condizioni sono apparse subito disperate e fin dal primo momento i dottori avevano dato pochissime speranze. Elena era molto conosciuta in città sia per il lavoro, sia per il suo impegno in parrocchia, alla Pieve di Santo Stefano, dove cantava nel coro e prestava servizio volontaria all’oratorio Totus Tuus, oltre a essere segretaria zonale di Firenze per l’Anspi Toscana.

Ed è sufficiente scorrere Facebook per rendersi conto, anche per chi non la conosceva, della bontà e della generosità di Elena. E, in tal senso fanno sicuramente riflettere le parole scritte da Anspi nazionale: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai”. In questo momento di grande sconcerto e forte dolore per la scomparsa di Elena, esprimiamo gratitudine al Signore per averla conosciuta, per il suo sorriso contagioso e il suo impegno costante come segretaria del comitato zonale di Firenze oltre che amica instancabile della nostra associazione. Ci mancherai tanto. Grazie per la tua giovane testimonianza di vita”. “E’ stata una delle fondatrici del nostro oratorio, è cresciuta in parrocchia, – ha detto invece don Marco Fagotti che la conosceva da 15 anni – in questi giorni abbiamo pregato molto per lei. Tutti le volevano bene, i ragazzi dell’oratorio la vedevano un po’ come sorella maggiore e un po’ come mamma”.

E poi l’ultimo gesto d’amore, sottolineato in questo caso da Alessandra, sempre su Facebook: “Meravigliosa creatura, il tuo ultimo atto d’amore immenso, donare. Hai scelto di dare una speranza di vita a un’altra creatura, a molte altre creature. Questo ti appartiene, è nel tuo Dna, nella tua anima. Ciao tesoro bello…”. E un video, questa volta postato da Anna, che sintetizza tutto quello che abbiamo provato a scrivere: “You’re Beautiful” di James Blunt. Non ci sono altre parole da aggiungere ma soltanto ricordare quella che era davvero una bella persona. Alla famiglia di Elena le condoglianze da parte della redazione di Piananotizie.