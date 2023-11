Campi: strade e piazze sotto l’acqua e la solidarietà si è messa in moto

CAMPI BISENZIO – C’è ancora tanto fango. Vista dall’alto Campi Bisenzio sembra scomparsa sotto l’acqua. Da due giorni i cittadini stanno lavorando insieme ai volontari della Protezione civile e ai molti aiuti arrivati dai comuni limitrofi e dal resto della Toscana, per spalare il fango, ma ci sono ancora strade sommerse dall’acqua, case distrutte dalla furia della piena e aziende in ginocchio. Arrivare nel centro di Campi Bisenzio se non si è un volontario o un residente è meglio evitare per cercare di non creare disagi a chi sta operando per cercare di eliminare fango, detriti e acqua. Intanto la solidarietà per portare aiuti a chi ha perso tutto, si è messa in moto. A Sesto Fiorentino questa mattina è partito alla volta di Campi Bisenzio un gruppo di giovani che si ritrovano al Circolo Arci di Colonnata, mentre la cucina della Zambra dell’Auser di Sesto Fiorentino si è attivata per l’emergenza. Ma ci sono anche commercianti sestesi che stanno cercando di aiutare chi ha bisogno.