Campi, Tagliaferri (SI-FareCittà): “Si prendano impegni per sanificare piazze e strade”

CAMPI BISENZIO – Anche il gruppo consiliare SI-FareCittà intende fare la sua parte in questi giorni di emergenza. E la per voce del suo consigliere comunale Andrea Tagliaferri: “Esprimiamo tutto il nostro sostegno all’amministrazione comunale per il lavoro che sta svolgendo in queste ore, ci permettiamo di suggerire di prendere accordi con il gestore della pulizia delle strade per fare contemporaneamente anche la sanificazione compresi le piazze e spazi pubblici. Questa operazione non può passare in secondo piano”. “Cogliamo l’occasione, inoltre, – continua – per ringraziare tutte associazioni di volontariato del territorio che stanno aiutando le persone più in difficoltà garantendo a tutti i servizi essenziali, è un momento complesso e difficile per la vita pubblica e privata, ma siamo sicuri che la straordinaria comunità di Campi ne uscirà più coesa”.