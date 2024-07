“CampiAbilia”, quando il tennis non conosce barriere. A Campi Bisenzio un fine settimana di sport e inclusione

CAMPI BISENZIO – “CampiAbilia”, il tennis non conosce barriere: doppio appuntamento quello in programma sabato 6 e domenica 7 luglio presso gli impianti della Polisportiva 2M in via Barberinese, sede dell’omonimo Tennis club. Nel fine settimana, infatti, si susseguiranno due giornate di tennis in carrozzina dando vita al torneo di doppio H integrato di “Wheelchair […]

CAMPI BISENZIO – “CampiAbilia”, il tennis non conosce barriere: doppio appuntamento quello in programma sabato 6 e domenica 7 luglio presso gli impianti della Polisportiva 2M in via Barberinese, sede dell’omonimo Tennis club. Nel fine settimana, infatti, si susseguiranno due giornate di tennis in carrozzina dando vita al torneo di doppio H integrato di “Wheelchair tennis” (sabato alle 12 l’inizio ufficiale, domenica mattina le finali). Quattordici le coppie, quattordici gli atleti in carrozzina, con la presenza del campione paraolimpico Fabian Mazzei e atleti provenienti da tutta Italia. “Da parte nostra – dicono dalla Polisportiva 2M – un grande ringraziamento al Comune di Campi Bisenzio e, in particolare, all’assessore allo sport Davide Baldazzi per il sostegno, anche dal punto di vista economico concesso per la manifestazione che ci consente di mantenere la partecipazione completamente gratuita. Da quest’anno, inoltre, è nostra intenzione dedicare uno spazio agli allenamenti degli atleti “Wheelchair” mettendo loro a disposizione gratuitamente istruttore e campo”. Da segnalare la formazione delle coppie, ovvero uomo in carrozzina e donna in piedi e viceversa. “Questo evento – ha aggiunto l’assessore Baldazzi – non è solo una competizione sportiva, ma una straordinaria dimostrazione di sportività nella sua vera essenza, un’occasione per celebrare la determinazione, la passione e il coraggio degli atleti che, ogni giorno, sfidano i propri limiti e superano ostacoli con straordinaria forza di volontà. L’amministrazione ha giustamente deciso di contribuire alla realizzazione dell’evento proposto dalla Polisportiva 2M. Questo torneo, infatti, permette agli atleti di portare avanti la propria passione in questa disciplina che incarna perfettamente i valori di uguaglianza, rispetto e inclusione”.