“CampiAbilia” si conferma di successo: a Campi Bisenzio uno “spot” per il tennis inclusivo

CAMPI BISENZIO – E’ stata un grande successo l’edizione 2024 di “CampiAbilia”, il torneo di tennis inclusivo che si è disputato nel fine settimana presso gli impianti della Polisportiva 2M in via Barberinese, sede dell’omonimo Tennis Club. Quattordici le coppie presenti, quattordici gli atleti in carrozzina, con la presenza del campione paraolimpico Fabian Mazzei e atleti provenienti da tutta Italia e che, ancora una volta, hanno voluto cimentarsi in una delle manifestazioni più apprezzate su tutto il territorio. E una formula che prevedeva appunto un uomo in carrozzina e una donna in piedi e viceversa. Con questi risultati: il tabellone principale è stato vinto da Moja-Ballerini su Sabatelli-Vagini mentre il tabellone cosiddetto “Specchio”, ovvero una sorta di tabellone di consolazione, è andato a Dede-Pallicca che hanno avuto la meglio su Quassinti-Paoletti. “Da parte nostra – dicono dalla Polisportiva 2M – vogliamo esprimere un grande ringraziamento al Comune di Campi Bisenzio e, in modo particolare, all’assessore allo sport Davide Baldazzi, per il sostegno, anche dal punto di vista economico, fornito alla manifestazione che ci ha permesso di mantenere la partecipazione completamente gratuita anche quest’anno” “Il torneo – ha aggiunto l’assessore Baldazzi – ha permesso agli atleti di portare avanti la propria passione in una disciplina sportiva che incarna perfettamente i valori di uguaglianza, rispetto e inclusione”.