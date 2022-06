Campionati italiani di karate a Guastalla, la “manita” dell’ASD Costa Azzurra. E il quinto posto come società

SIGNA – Signa sugli scudi al recente campionato italiano Uisp di karate – specialità Kata. E così, quella che dopo due anni di pandemia, con oltre 200 atleti presenti, è stata la prima gara ufficiale nel settore, Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, domenica scorsa, 5 giugno, si è colorata di gialloblu. In terra emiliana, infatti, la ASD Costa Azzurra è stata protagonista assoluta grazie ai dieci atleti signesi presenti ma soprattutto ai piazzamenti ottenuti, che parlano da soli e dicono due primi posti, due secondi posti, un terzo posto oltre al secondo gradino del podio dove invece è salita la squadra femminile. Medaglia d’oro quindi per Riccardo Cardaci e Hajar Dahbi, argento per Aurora Raitano e Niccolò Borromeo e bronzo per Amina Martinez; argento invece alla squadra formata da Raitano, Martinez e Dahbi grazie ai risultati ottenuti singolarmente mentre Alessio Barisonzi si è piazzato al quinto posto. Insieme a loro, alla prima esperienza in una competizione agonistica, Lorenzo Mannori, Stefania Monnetti, Michele Lucarelli e Pierpaolo Aiello accompagnati dai maestri Massimo Campigli, Claudio Lastrucci, Paolo Susini, Beniamino De Filippo, Riccardo Cardaci ed Elisa Franci. Ciliegina sulla torta il quinto posto come società in tutta Italia complessivamente conquistato con soli dieci atleti in gara.