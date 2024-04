Campionati italiani di tiro con l’arco: Sara Siliani giù dal podio per una questione di millimetri

SESTO FIORENTINO – Un terzo posto sfiorato ai recenti Campionati italiani Indoor Fitarco 18 metri che ha lasciato tanto amaro in bocca. Se infatti fosse stata prevista la presenza – per fare un parallelo con il mondo del calcio – del Var, probabilmente la medaglia di bronzo sarebbe stata sua. Ma la sestese Sara Siliani è comunque consapevole della crescita tecnica compiuta in soli tre anni, ovvero da quando, nel 2021, ha iniziato l’attività agonistica, a 45 anni, dopo essere stata a lungo insieme al marito, Marco, al fianco del figlio, Leonardo che, non dimentichiamolo, a 12 anni, nel giugno del 2017, conquistò il titolo iridato ai Mondiali di tiro con l’arco IFAA che si svolsero a Castellina in Chianti. Il tiro con l’arco, insomma, lo abbiamo scritto già altre volte, in casa di Sara è una questione di famiglia, “ce l’hanno nel Dna”, visto che anche il marito è un arciere provetto.

Ma la “copertina” è di nuovo tutta per lei: sconfitta per una questione di millimetri da Elisa Medici nella finale per il terzo e quarto posto agli Italiani che si sono disputati a Pordenone, Sara ha comunque portato davvero in alto il nome della Compagnia Arcieri Lupi di Sesto Fiorentino, società di cui fa parte e per la quale è sempre stata tesserata. Un risultato comunque di grande valore, dopo una dura selezione che ha provocato una “scrematura” da 120 a 16 fra le atlete che potevano puntare ai piani alti della competizione. Insieme a lei, a comporre la squadra sestese, anche Angela Asioli, Cinzia Solli e Simona Guerrieri (riserva) che hanno conquistato il secondo gradino del podio, e la medaglia d’argento, alle spalle degli Arcieri di Livorno e davanti agli Arcieri di Pescia.

Senza dimenticare Leonado Di Stefano, che a breve sarà tecnico Fitarco, e Oberdan Graziani, “vecchio” arciere sestese, anche loro in Friuli Venezia Giulia a sostenere e consigliare il team di atlete. E per non farsi mancare niente, nel corso del 2024 Sara si è laureata per il secondo anno di fila campionessa regionale Indoor Fitarco 18 metri ed è in attesa di prendere parte ad altre competizioni di prestigio che potrebbero regalarle ulteriori soddisfazioni: i Campionati italiani Fitarco 3D, i Campionati europei 3D IFAA in programma l’ultima settimana di giugno in Carinzia, in Austria, oltre naturalmente ai Campionati italiani IFAA e FIARC. Già fissato, inoltre, per l’anno prossimo l’appuntamento con una kermesse negli Usa, per la precisione a Lancaster e Las Vegas. Insomma, ci sono ancora tanti bersagli da centrare.