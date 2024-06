Campionati Italiani, festa Primavera Prato, quattro medaglie. Cocchi campionessa Seniores

PRATO – Pattinaggio artistico protagonista al PalaKobilica di Prato. In scena sono andati i campionati italiani, specialità obbligatori, organizzati dalla Primavera Prato. La società laniera ha ben figurato, portando a casa ben due medaglie d’oro, una medaglia d’argento e una di bronzo. A chiudere la serie ci sono anche una serie di piazzamenti che fanno ben sperare la società per i prossimi eventi sportivi. Grandi applausi per il successo nella categoria Seniores di Desirèe Cocchi, che riporta a Prato un titolo di categoria che mancava da anni. L’altro successo è andato a Mattia Danesi, nella categoria Cadetti maschile. Nelle stessa categoria femminile, invece, Angela Maria Costantino si aggiudica la medaglia di bronzo. Argento, infine, per Niccolò Mariotti nella categoria Juniores. I quattro atleti medagliati parteciperanno, con ogni probabilità, al campionato del mondo “World Cup Figures”, in programma proprio al PalaKobilica a fine settembre.

Come detto, al di là delle medaglie, per la Primavera Prato ci sono stati anche tanti piazzamenti. Emma Bencini, Greta Cateni e Lucrezia Loguercio giungono settime nella categoria Cadetti, divisione A. Quarto posto, invece, per Fiammetta Trinci e nono piazza per Serena Franceschi. Applausi anche per la prima performance ufficiale in categorie effettive di Camilla Lenzi (Allievi B) e Mariachiara Ruggeri (Allievi A). La somma dei risultati delle atlete e degli atleti della Primavera Prato nelle varie categorie hanno determinato la prima posizione nella classifica per la società pratese nel campionato italiano appena concluso. Non c’è, però, tempo per sedersi sugli allori: atleti e atlete continueranno gli allenamenti al PalaRogai per affrontare al meglio i prossimi appuntamenti sportivi: il Trofeo Filippini, i Campionati nazionali Uisp, i Campionati Italiani della Federazione a Ponte di Legno e il Trofeo delle Regioni. A livello organizzativo, invece, sarà un estate di lavori per organizzare, insieme al Dlf Pistoia, i già citati World Cup Figures di fine settembre, che accoglieranno da tutto il mondo le nazionali partecipanti.