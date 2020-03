“Campioni nella memoria”: rinviata anche la mostra organizzata dai Veterani dello Sport

LASTRA A SIGNA – L’Unione Nazionale Veterani dello Sport sezione delle Signe Nesti-Pandolfini ufficializza il rinvio a data da destinarsi della mostra fotografica “Campioni nella memoria” che si doveva tenere a Lastra a Signa nel fine settimana in ottemperanza del DPCM firmato dal presidente del consiglio il 4 marzo. “La decisione del rinvio – spiegano – è stata presa in comune accordo con il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, l’assessore allo sport Leonardo Cappellini e il consiglio della sezione Veterani dello Sport Nesti Pandalfini presieduto da Leandro Becagli. Il curatore della mostra Gianni Taccetti, della UNVS Le Signe, comunica che è comunque interesse degli organizzatori onorare la memoria degli atleti deportati e quindi non appena sarà possibile stabilire una nuova data verrà riprogrammato l’allestimento della mostra comunicandolo alla cittadinanza”.