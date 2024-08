Campo multi sport accessibile a tutti in via Turchia

PRATO – Nasce da una bella collaborazione tra pubblico e privato il nuovo spazio gioco inclusivo che a breve sarà realizzato in via Turchia a pochi metri dal nuovo Giocagiò, al posto di un vecchio campo di basket in disuso. Comune di Prato e Fondazione Decathlon hanno unito le forze per realizzare la proposta della […]

PRATO – Nasce da una bella collaborazione tra pubblico e privato il nuovo spazio gioco inclusivo che a breve sarà realizzato in via Turchia a pochi metri dal nuovo Giocagiò, al posto di un vecchio campo di basket in disuso. Comune di Prato e Fondazione Decathlon hanno unito le forze per realizzare la proposta della Pallamano A Ruota Libera per dare alla città un campo multi sport pensato per favorire socializzazione, inclusione e integrazione. Calcetto, basket e pallamano saranno le discipline sportive che potrà accogliere. Grazie al fondo in resina l’area potrà essere usata anche da chi è in sedia a rotelle garantendo così l’accessibilità a tutti. Il campo sarà recintato e chiuso da un cancello per metterlo al riparo dagli atti vandalici o dall’uso improprio. Sarà dotato di panchine e di un fontanello. Il costo è di 95mila euro di cui 40mila coperti dalla Fondazione Decathlon.

Il cantiere, aperto in questi giorni, è stato presentato stamani, 12 agosto, dalla sindaca Ilaria Bugetti alla presenza di tutti i protagonisti di questo esempio di proficua collaborazione tra pubblico e privato. “E’ un progetto coraggioso perché garantirà uno spazio accessibile a tutti e punterà a riqualificare una zona complessa. – afferma il sindaco Ilaria Bugetti – Ringrazio la Fondazione Decathlon per la grande sensibilità che ha dimostrato. E’ la prima volta che collabora con un’amministrazione comunale per realizzare un progetto. Per noi un segnale di attenzione molto importante e la conferma della bontà dell’iniziativa. Ringrazio Pallamano A Ruota Libera per aver creduto in questa idea sin da subito riuscendo a mettere tutti d’accordo. Spero che i cittadini apprezzino lo sforzo che il Comune sta facendo su questa area”.

I lavori dureranno circa 4 mesi. “La Fondazione Decathlon – spiega Marlene Cracas, vicedirettore Decathlon ed Ambassador Toscana per la Fondazione Decathlon – è da sempre al fianco delle associazioni sportive del territorio per rendere accessibile lo sport a bambini ed adulti con disabilità e fragilità attraverso progetti sportivi che promuovano diversità ed inclusione permettendo a chiunque di trovare e coltivare la propria passione sportiva”. Pallamano a Ruota Libera promuoverà attività di sensibilizzazione per il rispetto degli spazi condivisi e del corretto utilizzo dell’area. Inoltre coinvolgerà altre associazioni del Terzo settore per le attività da svolgere nel campo. “Ringrazio il Comune e la Fondazione Decathlon per aver creduto in questa idea e averla trasformata in realtà .– afferma Claudio Alunno, referente Pallamano A Ruota Libera – Per noi significa aver uno spazio dove poterci ritrovare anche all’aria aperta per le nostre attività di pallamano adattata. Ma la felicità è doppia perché questo spazio sarà a disposizione di tutta la città, cosa che favorirà la condivisione e l’inclusione”.