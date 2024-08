Campo sportivo a La Serra. Il sindaco Prestanti: “L’impianto tornerà a disposizione dei cittadini”  

CARMIGNANO – Il cartello “Lavori in corso” c’è ancora, ma il cantiere si avvia ad essere chiuso: nel giro di qualche settimana Carmignano avrà a disposizione il nuovo campo di calcio a La Serra. “Finalmente, presto, potremo tornare ad aprire questo impianto sportivo, dove si potrà riprendere a giocare, ma anche a godersi momenti di tempo libero e di relax”, dice il sindaco Edoardo Prestanti, che ha effettuato un sopralluogo al cantiere. Come si evince dalle parole del primo cittadino di Carmignano non si è trattato semplicemente di rifare il manto erboso o un po’ di manutenzione, ma si è proceduto alla progettazione ex novo della struttura, trasformata in un ministadio e parco pubblico: insieme al nuovo terreno di gioco sono stati realizzati nuovi spogliatoi e nuove tribune, nuovi servizi compreso un locale bar, si è completamente ripensato l’accesso all’impianto, e si è provveduto a creare un “percorso vita” con una zona fitness, con attrezzature per lo svolgimento di attività fisiche.

“Nel progettare la ristrutturazione del campo di calcio – aggiunge il sindaco Prestanti – abbiamo ritenuto di non limitarci al restauro dell’impianto sportivo che, invece, è stato concepito come un’area aperta, accessibile da tutti. Un luogo che deve funzionare come un parco pubblico, anche quando non ci sono partite o allenamenti”. Il costo complessivo è stato di circa un milione di euro, provenienti quasi completamente da Governo (bando “sport e periferie”) e Regione (bando sport). “E’ motivo di grande soddisfazione – conclude il sindaco – avere recuperato quest’area e aver portato a termine quest’opera pubblica, tanto attesa”.