Campo sportivo Ribelli, partiti i lavori per il nuovo manto in sintetico 

PRATO – Sono partiti i lavori per realizzare il manto in sintetico al campo di calcio a 11 Ribelli di Viaccia. Un cantiere atteso da tempo dalla società del presidente Gianni Esposito, così da potere giocare tutte le sfide di prima squadra, impegnata nel campionato di Promozione, e settore giovanile sul centrale a 11. L’appalto promosso dal Comune è di 600.000 euro e prevede anche l’illuminazione con fari a led così da assicurare un risparmio in bolletta alla società rossoblù. I lavori prevedono anche il nuovo impianto di irrigazione e contestualmente è in fase di rifacimento il vialetto d’accesso al campo sportivo di via Valdingole. L’auspicio del Viaccia è quello che con il ribasso d’asta l’amministrazione comunale possa finanziare anche la copertura della tribuna centrale del Ribelli.

Tornando ai lavori sul centrale, la ditta ha già effettuato l’abbassamento del livello del campo da gioco. Ora è in corso la rete drenante e successivamente ci sarà la posa del manto in sintetico. La fine lavori è prevista per tutto maggio, giusto in tempo per potere inaugurare il rinnovato impianto per la stagione dei tornei estivi. Un momento al quale il Viaccia vuole arrivare anche col miglioramento del campo di calcio a 5, dove nelle previsioni c’è anche la copertura con un pallone pressostatico. “Attendevamo da tempo questi lavori, – conferma il presidente Esposito – il cantiere sta procedendo spedito e ringraziamo l’amministrazione comunale per avere portato in fondo l’impegno preso col Viaccia Calcio. Noi, dal canto nostro, stiamo procedendo con ulteriori migliorie all’impianto sportivo, così da offrire a famiglie e tesserati una struttura sempre più moderna e adeguata alle esigenze del calcio moderno”.

“L’intervento al Ribelli era atteso dal Viaccia, dalle famiglie e dal quartiere, – spiega il vice-sindaco Simone Faggi – un cantiere che adesso parte e che assicurerà spazi sportivi ammodernati e rispondenti alle esigenze della società rossoblù. Un impegno che avevamo preso col territorio e che stiamo portando a termine. Mi preme inoltre ringraziare la società Viaccia per la collaborazione in questo anno sportivo complicato”. Nel frattempo la prima squadra del Viaccia sta giocando al Nelli di Montemurlo, mentre Juniores regionali e Allievi A stanno utilizzando l’impianto sportivo di Sant’Ippolito, di cui la società rossoblu potrebbe chiederne il rinnovo della gestione anche post conclusione lavori al Ribelli, casomai destinandolo al calcio femminile. “Un progetto che ci affascina – conclude Esposito -, e su cui stiamo lavorando con grande entusiasmo”.