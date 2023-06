Campus Sesto: riapre al pubblico la piscina

SESTO FIORENTINO – Con l’arrivo della bella stagione riapre al pubblico per la stagione estiva sabato 17 giugno la piscina Val di Rose (foto in allegato), all’interno del campus universitario di Sesto fiorentino. Sono a disposizione due vasche, rispettivamente di 25 metri per 12,50 e di 8 metri per 12,50. La piscina sarà aperta tutti i giorni, […]

SESTO FIORENTINO – Con l’arrivo della bella stagione riapre al pubblico per la stagione estiva sabato 17 giugno la piscina Val di Rose (foto in allegato), all’interno del campus universitario di Sesto fiorentino. Sono a disposizione due vasche, rispettivamente di 25 metri per 12,50 e di 8 metri per 12,50. La piscina sarà aperta tutti i giorni, festivi compresi, con orario ampio: dalle 9.30 alle 21 dal lunedì al venerdì (ma per il nuoto libero l’entrata è possibile dalle 8). Sabato e domenica dalle 9.30 alle 19. È attivo anche un punto ristoro a bordo piscina. L’impianto è gestito dalla società sportiva A.S.D. Esseci Nuoto, a cui l’Università di Firenze ha affidato la concessione. Sono previste tariffe agevolate per gli studenti e per tutta la comunità, con un ampio ventaglio di possibilità, compresi gli abbonamenti per 10 ingressi. Nelle prossime settimane partiranno anche corsi di nuoto per bambini e adulti e pacchetti fitness.