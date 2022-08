Candidature alle elezioni politiche: soddisfazione della Lega per il Collegio di Firenze-Pisa

FIRENZE – “Ringrazio Matteo Salvini e la Lega per l’opportunità di rappresentare Firenze per le elezioni del 25 settembre nel Collegio della Camera 3 che comprende i Comuni di Firenze e Pisa. Una opportunità che porterò avanti con impegno ed entusiasmo fino alla fine”: a dirlo è Federico Bussolin, Commissario Provinciale della Lega a Firenze (nella foto).

“Da commissario provinciale di Firenze – continua Bussolin – sono orgoglioso per la candidatura della consigliera di Palazzo Vecchio, Michela Monaco, nel medesimo Collegio della Camera, così come della candidatura di Cecilia Cappelletti, per il Collegio plurinominale del Senato. La nostra campagna elettorale sarà, come sempre, tra la gente, con l’obiettivo di portare a Roma le istanze fiorentine, a partire da quelle grandi opere essenziali per la città che dopo vent’anni ancora non sono state messe in cantiere, senza dimenticare le istanze del territorio, a partire dalla sicurezza”.

“Ringrazio la Lega per la fiducia – dichiara la consigliera comunale di Firenze Michela Monaco – non vedo l’ora di portare in questa campagna elettorale i temi che quotidianamente pongo in Comune, primi tra tutti la disabilità e la lotta alle barriere architettoniche: Firenze non è l’unico Comune in Italia che può e deve fare di più in termini di accessibilità per le persone diversamente abili”.

“Essere stata candidata al Senato – afferma Cecilia Cappelletti, consigliere Metropolitano per la Lega – nel Collegio plurinominale della Toscana è un grande riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi tre anni sul territorio di Firenze e provincia. Ed è con profonda emozione e senso di responsabilità che affronto questa campagna elettorale: seppur conscia che non sarò eletta, ciò che mi appassiona è lavorare ed impegnarsi per la buona riuscita di tutta la “squadra” della Lega per vincere le elezioni e governare l’Italia”.