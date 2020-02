Canile del Termine. Al canile Enpa di Pistoia gli ultimi cani rimasti

SESTO FIORENTINO – Gli ultimi cinque cani del Canile del Termine hanno trovato casa. Ieri venerdì 30 gennaio sono stati accolti al canile Enpa di Pistoia completando così il percorso di dismissione della struttura di via del Termine, avviato in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1717/2018. In quell’occasione la magistratura, si legge in una nota del Comune, aveva confermato la legittimità degli atti adottati in precedenza dal Comune di Sesto Fiorentino in merito alle strutture abusive e prive delle necessarie autorizzazioni sanitarie realizzate nell’area dall’Unione Amici del Cane e del Gatto Onlus, associazione che ha gestito privatamente il canile.

Nel settembre del 2018 la stessa associazione ha proposto al Comune un piano di dismissione progressiva che, tendendo conto della complessità e della delicatezza dell’operazione e della necessità assoluta di tutelare il benessere degli animali presenti, fissava al 31 dicembre 2019 il termine per la chiusura. Il piano, accettato dall’Amministrazione comunale, è stato periodicamente verificato con appositi sopralluoghi della Polizia Municipale e dei tecnici; il cronoprogramma è stato rispettato e, nel corso dell’ultimo sopralluogo avvenuto lo scorso 17 gennaio, ne è stata accertata la sostanziale conclusione, accordando alcuni giorni ulteriori per permettere lo spostamento nelle condizioni migliori possibili degli ultimi cani. Gli animali saranno ospitati presso il canile Enpa di Pistoia, struttura idonea già convenzionata con il Comune di Sesto Fiorentino per l’accoglienza dei randagi presenti sul territorio. L’Amministrazione comunale, prosegue la nota “rivolge un ringraziamento particolare ai volontari dell’ex canile di via del Termine che in questi mesi si sono adoperati instancabilmente affinché i quasi trecento cani presenti venissero adottati o trovassero sistemazioni alternative, in uno spirito di dialogo e collaborazione che ha sempre messo al centro il benessere e la serenità degli animali”.

L’area dell’ex canile, come disposto dalla sentenza, dovrà essere liberata e ripulita dall’Unione Amici del Cane e del Gatto Onlus, cui spetta il ripristino dei luoghi.