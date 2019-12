Canile del Termine: ultimo atto. Il 31 dicembre la struttura chiude

SESTO FIORENTINO – Tra pochi giorni chiuderà il Canile del Termine. L’area al confine di Sesto, secondo il piano di dismissione presenta nel settembre 2018 dall’Unione Amici del Cane e del Gatto al Comune prevede che sia liberata entro il 31 dicembre 2019. Già da qualche giorno gli animali ospitati nel canile sono stati spostati in altre strutture, alcuni adottati o dati in affido. Ad oggi sono 7 i cani rimasti, ma la prospettiva per i prossimi giorni è che scendano a 4 perché sono in corso adozioni e affidi. I gatti non sono più presenti. Ma cosa accadrà dopo il 31 dicembre? Dall’amministrazione comunale fanno sapere che dopo quella data verrà effettuato un sopralluogo per valutare la situazione. Se ci saranno ancora animali nel canile, questi dovrebbero essere spostati nel canile Enpa di Pistoia convenzionato con il Comune.

In questo anno molti cani sono stati adottati anche grazie a varie iniziative promosse dai volontari che si sono occupati degli animali e ad ottobre scorso erano una sessantina i cani rimasti nella struttura del Termine. Tra ottobre e novembre scorso sono stati organizzati anche giornate di adozione per gli ultimi animali rimasti, ora serve un ultimo sforzo per gli ultimi cani.

L’amministrazione comunale fa sapere che in tutti questi mesi i volontari sono stati collaborativi e si sono posto sempre in maniera costruttiva, e di questo, il Comune fa sa pere di essere grato e aggiunge “grazie alla collaborazione di tutti la ‘crisi’ canile è pressoché risolta, cani e gatti stanno bene”. Nei primi giorni dell’anno l’amministrazione comunale cercherà di capire quali passi fare per gli eventuali ospiti rimasti per poi procedere ad abbattere e bonificare l’area.

Una parte del canile, quella definita “secondo settore” era stata già demolita nel maggio scorso, mentre il “primo settore” quello vicino al cancello d’ingresso sarà l’ultimo tassello di abbattimento della struttura del Termine.