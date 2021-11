Canti contro la guerra al Teatro fiorentino dell’Affratellamento

SESTO FIORENTINO – Dall’Istituto de Martino di Sesto Fiorentino al palcoscenico del Teatro Affratellamento di Firenze sono le “Canzoni contro la guerra” in programma domenica 7 novembre alle 16.30. Il movimento per la pace e quello per la giustizia sociale devono camminare insieme. A questo è dedicata, per la sua nona edizione, la giornata che […]

SESTO FIORENTINO – Dall’Istituto de Martino di Sesto Fiorentino al palcoscenico del Teatro Affratellamento di Firenze sono le “Canzoni contro la guerra” in programma domenica 7 novembre alle 16.30. Il movimento per la pace e quello per la giustizia sociale devono camminare insieme. A questo è dedicata, per la sua nona edizione, la giornata che come ogni anno il primo fine settimana di novembre pone lo sguardo ai conflitti contemporanei e alle loro conseguenze. Insieme alla musica di Le Musiquorum, Le Ribelli in cor, Alessandro Giobbi e Pasquale Rimolo e La serpe d’oro, interverranno Carla Pieraccini di ANPI Firenze e Fracesco Iorio del Collettivo di fabbrica Gkn. Sono previsti interventi di Carla Pieraccini Anpi Firenze e Francesco Iorio del Collettivo di fabbrica della Gkn.

Ingresso gratuito e contributo libero. È a disposizione l’intera capienza del Teatro ma sono ancora in vigore misure anti covid che impongono green pass e mascherina, insieme alla necessaria prenotazione. Per prenotare: 0554211901 oppure a iedm@iedm.it