Cantiere Publiacqua, sopralluogo del sindaco: “Stiamo monitorando la situazione per riaprire la strada”  

CARMIGNANO – Nuovo sopralluogo del sindaco Edoardo Prestanti con i tecnici di Publiacqua al cantiere su via Carmignanese, dove la società idrica sta installando la nuova fognatura del capoluogo. Ancora per qualche giorno è rinviata la riapertura della strada: la seconda fase dei lavori, con la posa di una conduttura di oltre 800 metri, da via della Cantina a via Nella Borchi, con la riapertura di via Carmignanese a senso unico alternato, è slittata “a causa di problemi di sicurezza del cantiere – hanno spiegato al sindaco i tecnici di Publiacqua – provocati da movimenti franosi dello scavo, che difficilmente sopporterebbero le vibrazioni del traffico”. “Verificheremo la situazione – dice Prestanti – giorno per giorno, per arrivare quanto prima, già nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, alla riapertura di via Carmignanese. Ci rendiamo conto delle difficoltà, per questa ragione abbiamo chiesto a Publiacqua di accelerare questa fase dei lavori”. Lavori che dovrebbero procedere più spediti, poiché, fanno sapere i tecnici, “si andrà meno in profondità per installare la nuova conduttura”. Sul cantiere, proprio per terminare questa fase dell’intervento, e riaprire via Carmignanese, operano tre squadre, con la conduttura tra via La Serra e via Macia che è stata completato, così come sono stati eseguiti gli allacciamenti idrici su via La Serra.