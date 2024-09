Cantieri aperti a Carmignano: i provvedimenti decisi dall’amministrazione comunale

CARMIGNANO – La chiusura di via Baccheretana per interventi sulla rete idrica è solo l’ultima in ordine di tempo, a causa di lavori in corso, con relativi provvedimenti alla viabilità. Ecco i principali cantieri aperti e le modifiche apportate alla circolazione. Il cartello lavori in corso è ancora presente, almeno fino a fine settembre, sempre per opere sulle condutture idriche, in via La Serra, chiusa al traffico, non per residenti e mezzi di soccorso, dalle 8.30 alle 17.30, tra via Elzana e la rotatoria con via Traversa di Carmignano, con i veicoli obbligati a svoltare a sinistra su via Elzana e dalla rotatoria verso via Traversa di Carmignano. Carmignano può essere raggiunta: da Seano, con una piccola deviazione per la chiusura di via Baccheretana, o da Poggio a Caiano attraverso la Provinciale 11; da Comeana da via Macia, via Poggiorsoli, via Lombarda e la Provinciale 11. La circolazione, a senso unico alternato, con semaforo, è ristabilita nelle ore in cui non ci sono i lavori.

Lavori in corso, almeno fino a venerdì 20 settembre, per opere di installazione della fibra ottica, pure via Calcinaia, parzialmente chiusa al traffico, da via Macia e via Bruno, con completo divieto di sosta e circolazione vietata dalle ore 8 alle 19. Normale viabilità che viene, ogni giorno, ristabilita a chiusura del cantiere. Chiusa, da oggi, lunedì 2 settembre, per un paio di giorni, probabilmente tre, per lavori di Publiacqua di sostituzione sulla rete idrica, anche via Baccheretana, a Seano, La chiusura è disposta dalle 9 fino a pomeriggio inoltrato, con la circolazione che riprende dalle 18.30. Il traffico, da Carmignano per Prato, è deviato su via Montale, via F.lli Rosselli, via La Pira, per rientrare su via Baccheretana o via Statale; da Prato verso Carmignano, su via Levi, via Buozzi, per rientrare su via Baccheretana all’incrocio con via don Minzoni.