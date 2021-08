Cantieri estivi: nuova Rsa a San Martino e il supermercato di via Palagetta

CAMPI BISENZIO – Già da alcune settimane nella frazione di San Martino hanno preso il via i lavori per la costruzione di una nuova Rsa. L’intervento riguarda un’ampia area situata tra via Saffi, via Pimentel e via Manetti, dove al momento sono in corso i lavori di urbanizzazione propedeutici alla realizzazione della struttura, la Rsa […]

CAMPI BISENZIO – Già da alcune settimane nella frazione di San Martino hanno preso il via i lavori per la costruzione di una nuova Rsa. L’intervento riguarda un’ampia area situata tra via Saffi, via Pimentel e via Manetti, dove al momento sono in corso i lavori di urbanizzazione propedeutici alla realizzazione della struttura, la Rsa “Il Palagio”.

“Abbiamo rilasciato i permessi per le opere di urbanizzazione – ha spiegato il vicesindaco Giovanni Di Fede – I lavori in corso al momento riguardano le opere iniziali: il sistema di viabilità e tutti i servizi relativi alla realizzazione della Rsa. Appena sarà completata la realizzazione di queste opere si passerà alla costruzione dell’edificio”.

Un’opera importante, che permetterà di venire incontro ai bisogni di una popolazione che deve fare i conti con le esigenze legate all’aumento dell’aspettativa di vita.

In questo agosto di lavori procede intanto a pieno ritmo anche il cantiere che riguarda l’area di via Palagetta in cui sorgerà il nuovo supermercato. In questo caso parliamo di un’area molto vasta che, come ha spiegato ancora il vicesindaco, riguarderà altri interventi, opere di urbanizzazione primaria e idrauliche, oltre alla costruzione della struttura commerciale “Anche in questa area hanno preso il via le opere di urbanizzazione – ha evidenziato Di Fede – Una parte sarà dedicata alla realizzazione della cassa di espansione, in più sono in corso tutte le opere propedeutiche per la realizzazione della nuova viabilità, mentre il nuovo supermercato sorgerà al centro”.

Valentina Tisi