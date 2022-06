Cantieri pubblici e aumento dei costi, assessore Caporaso: “Più risorse da parte dell’amministrazione comunale”

LASTRA A SIGNA – Anche Lastra a Signa, come molti Comuni italiani, deve fare i conti con il caro prezzi dei costi dei materiali ed energia che in questo momento colpisce il settore dei lavori pubblici e dei cantieri. Un problema che il sindaco e la giunta comunale stanno già affrontando soprattutto per quanto riguarda […]

LASTRA A SIGNA – Anche Lastra a Signa, come molti Comuni italiani, deve fare i conti con il caro prezzi dei costi dei materiali ed energia che in questo momento colpisce il settore dei lavori pubblici e dei cantieri. Un problema che il sindaco e la giunta comunale stanno già affrontando soprattutto per quanto riguarda una delle opere più importanti del territorio: la realizzazione del primo lotto della variante a via Livornese. “Un’opera strategica – spiegano dal Comune – che andrà a fluidificare il traffico e a migliorare la viabilità del territorio, un grande investimento per le casse del Comune che ha impegnato fino ad oggi 1.465.000 euro sul progetto”.

“Questo cantiere rappresenta una delle opere pubbliche che riteniamo strategiche per il futuro assetto viario del capoluogo e questo è dimostrato sia dall’impegno economico preso, sia dal costante impiego di energie nel seguire la realizzazione, – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici e urbanistica Emanuele Caporaso (nella foto) – si tratta di uno degli interventi più importanti degli ultimi anni che andrà a cambiare quel tratto di viabilità e a migliorare la funzionalità dell’intersezione a Ponte a Signa tra via Livornese, via di Sotto e il ponte sull’Arno e fluidificare il traffico in entrambe le direzioni. I lavori in questo momento, seppur con qualche rallentamento, stanno andando avanti con la realizzazione degli elementi strutturali per la posa dell’impalcato della rampa di collegamento tra via di Sotto con il ponte sull’Arno”.

“Recentemente, insieme alla direzione dei lavori, ed alla luce dei nuovi decreti legge del Governo abbiamo incontrato l’azienda che ha in appalto la realizzazione dell’opera – ha aggiunto l’assessore Caporaso – e con la quale sono in corso procedure di rivalutazione dei costi a seguito del caro prezzi dell’energia e materiali. Chiediamo pazienza ai cittadini se ci sono stati o ci saranno dei rallentamenti in corso d’opera ma purtroppo questa crisi non dipende da noi e ci auguriamo possano arrivare al più presto provvedimenti a livello nazionale a supporto delle imprese e delle amministrazioni pubbliche: in questo senso confidiamo che siano applicate nel più breve tempo possibile le misure contenute nel Decreto Aiuti del Governo. Quello che posso dire è che una volta che la Regione Toscana procederà ad un aggiornamento del proprio prezziario alle reali condizioni di mercato e verrà definito il computo reale del costo dell’opera, l’amministrazione comunale è disposta ad aggiungere e investire ulteriori risorse economiche, anche con l’accensione di mutui, per terminare il progetto del primo lotto della variante”.