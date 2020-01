Caos rifiuti. Assessori Bicchi e Bruschi “Presto i correttivi per migliorare il servizio”

SESTO FIORENTINO – Saranno presto messi a punto i correttivi necessari per quanto riguarda il sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, lo hanno assicurato gli assessori all’ambiente Silvia Bicchi e al commercio Gabriella Bruschi, dopo il “caos rifiuti” che si è verificato nel centro cittadino.

“I primi giorni di avvio del porta a porta presentano spesso delle criticità che il generalmente rientrano già dalla seconda settimana – dicono gli assessori Bicchi e Bruschi – È un fatto tutto sommato normale considerato il grande cambiamento che questo sistema comporta nelle abitudini delle famiglie e delle attività commerciali. Abbiamo verificato con Alia l’accaduto per attuare immediatamente i correttivi. Nei prossimi giorni gli addetti contatteranno nuovamente i singoli esercenti per chiarire i dubbi sul funzionamento e per raccogliere esigenze specifiche e richieste di modifica, come avvenuto per tutte le altre utenze non domestiche negli altri lotti. Sulla base dei riscontri valuteremo con Alia come intervenire sul servizio per andare eventualmente incontro alle richieste”. E.A.