Caos rifiuti. I giorni “sbagliati” del ritiro del cartone per i commercianti del centro

SESTO FIORENTINO – Caos rifiuti: è quello che ha provocato il nuovo sistema di ritiro del “porta a porta” nel centro cittadino. Dal 13 gennaio, infatti, ha preso il via il nuovo sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti con i bidoncini colorati (gialli, grici e marroni) condominiali e per le abitazioni singole, con l’eliminazione dei cassonetti tradizionali e con un nuovo piano da parte di Alia e degli utenti domestici e non per il conferimento e il ritiro delle diverse tipologie di rifiuti. A parte le segnalazioni, arrivate a Piananotizie, di alcuni cittadini per il ritiro “pomeridiano” dei rifiuti da parte degli operatori di Alia, anzichè la mattina, il nuovo sistema ha generato confusione nella raccolta di carta e cartone (sono rifiuti distinti) per i commercianti del centro. A causare il disorientamento è stato un calendario fornito alle utenze non domestiche dove è previsto il ritiro del cartone il giovedì, proprio come avviene per i condomini e le abitazioni. Così la sera di mercoledì i commercianti del centro hanno sistemato sul marciapiede il contenitore con il cartone che sarebbe stato prelevato la mattina seguente, il giovedì, dagli operatori di Alia. Gli operatori di Alia hanno raccolto il cartone, ma hanno lasciato un avviso ai commercianti dove si spiega che il giovedì era il giorno del ritiro della carta, mentre i giorni del ritiro del cartone sono il venerdì e il martedì. E qui arriva il caos. Ad alcuni commercianti del centro è infatti arrivato il calendario sbagliato con i ritiri per le utenze domestiche. Altri hanno contattato Alia e il Comune (e dopo qualche incomprensione telefonica) sono riusciti ad avere il calendario corretto con la tabella del ritiro del materiale per i negozi. E altri ancora avanzano richieste per modificare o incrementare i gironi di ritiro del cartone. “Il ritiro del cartone avviene il martedì e il venerdì all’ora di pranzo – dicono alcune commercianti – mentre la carta il giovedì negli stessi orari. Il problema è che il lunedì molti esercizi commerciali sono chiusi per il giorno di riposo e i corrieri consegnano la merce, inscatolata, il martedì mattina o pomeriggio, quindi significa che per qualcuno di noi restano numerosi cartoni da tenere per giorni in negozio”. Alia spiega che si è trattato di un errore la distribuzione del calendario con gli orari del ritiro dei rifiuti per le utenze domestiche, ai negozi e che provvederà la prossima settimana a distribuire quello corretto. Nel frattempo ricorda che “il ritiro, per le utenze non domestiche, di carta e cartone avviene in tre giorni: due per il ritiro del cartone (martedì e venerdì) e uno per la carta (giovedì) come concordato con gli stessi commercianti” e, aggiunge Alia, “in futuro, se ci saranno richieste di modifiche, verranno valutate insieme all’assessore all’ambiente del Comune”.