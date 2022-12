Capodanno a teatro con “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti”

CALENZANO – Per Capodanno al Teatro Manzoni di Calenzano ritorna lo spettacolo di maggiore successo della scorsa stagione. Un doppio appuntamento (il 31 dicembre alle 22 con brindisi di mezzanotte e il 1 gennaio alle 21,15) con il Bardo in una versione assolutamente non convenzionale: la “Bignami Shakespeare Company”, composta da Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti mette in scena “Le […]

CALENZANO – Per Capodanno al Teatro Manzoni di Calenzano ritorna lo spettacolo di maggiore successo della scorsa stagione. Un doppio appuntamento (il 31 dicembre alle 22 con brindisi di mezzanotte e il 1 gennaio alle 21,15) con il Bardo in una versione assolutamente non convenzionale: la “Bignami Shakespeare Company”, composta da Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli e Lorenzo Degl’Innocenti mette in scena “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti (in versione abbreviata)” per finire l’anno in bellezza e dare il benvenuto al 2023 nel migliore dei modi.

“The Complete Works of William Shakespeare (Abridged)”, tradotto in italiano come: “Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti”, è una commedia scritta da Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield. Dopo aver debuttato all’Edinburgh Festival Fringe nel 1987 è stata replicata al Criterion Theatre di Londra per nove anni, diventando uno degli spettacoli più conosciuti al mondo. Già portato in scena da Zuzzurro e Gaspare con la regia di Alessandro Benvenuti dal 2013 al 2015 col titolo “Tutto Shakespeare in 90 minuti”, la versione de La Macchina del Suono – con la regia dei tre attori in scena – si rifà maggiormente alla versione originale spingendo al massimo sulla comicità fisica irriverente e travolgente del testo inglese, con un approccio scenico che deve molto alla commedia dell’arte. Uno spettacolo che in questa versione ha superato le cinquanta repliche in tutta Italia e che è stato un appuntamento fisso settimanale al Globe Theatre di Gigi Proietti per due stagioni consecutive. sico, è pieno di risate per gli amanti e soprattutto per gli odiatori di Shakespeare. Una sfida teatrale ai limiti dell’incredibile: come condensare l’opera omnia del Bardo, 37 opere, in 90 minuti? O raccontare l’Amleto in 43 secondi? Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti è una sfida teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo. La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. Info e prenotazioni: www.teatromanzonicalenzano.it – prenotazioni@teatromanzonicalenzano.it. Biglietti: per il 31 dicembre: posto unico 35 euro, per il 1 gennaio: intero: 14 euro, ridotto under 20 e over 65, soci Coop e allievi Scuola Foà: 12 euro.