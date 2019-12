Capodanno al Teatrodante Carlo Monni fra musica, spettacolo e risate

CAMPI BISENZIO – Sarà “Camicia su misura”, commedia contemporanea su fobie e vizi moderni, scritta da Andrea Bruni per la regia di Andrea Bruno Savelli a salutare il vecchio anno al Teatrodante Carlo Monni. Lo spettacolo, in programma martedì 31 dicembre alle 21.30 e mercoledì 1 gennaio alle 18 è una co-produzione tra Associazione Zera e Teatrodante Carlo Monni. Sul palco insieme ad Andrea Bruni, anche Marco Bruni, Alessia De Rosa, Veronica Natali, Greta Fanoi e Francesco Renzoni.

Il 31 dicembre, dopo lo spettacolo, seguirà un brindisi di mezzanotte e festeggiamenti con il cast dello spettacolo in piazza Dante con l’esibizione live di Stefano De Donato, compositore e bassista fiorentino del gruppo musicale funky Dirotta su Cuba, che ha partecipato come docente a varie edizioni del programma “Amici” di Maria de Filippi.

“Lo spettacolo “Camicia su misura” – dice Savelli – è una commedia contemporanea in grado di far ridere fragorosamente gli spettatori. In una cornice pirandelliana, che ricorda vagamente “Uno, nessuno, centomila”, lo spettacolo, con alcuni momenti di riflessione sulle fobie e vizi odierni, non farà rinunciare al divertimento, anzi, sarà in grado di trasmettere quella forza e quell’energia che servono per restare a ballare in piedi tutta la notte. Anche per il 2019, per San Silvestro, abbiamo organizzato una festa per salutare il nuovo anno. Filo conduttore della serata sarà il divertimento, che inizierà alle 21.30 con lo spettacolo teatrale e che proseguirà dopo la mezzanotte con un’artista importante come Stefano De Donato dei Dirotta su Cuba. Il compositore e bassista fiorentino sarà il protagonista di uno speciale dj set in grado di far ballare tutti i campigiani che avranno assistito a “Camicia su Misura” e quelli che saranno in piazza Dante”.

Ingresso: biglietti 40 euro (più prevendita) il 31 dicembre; 18 euro il 1 gennaio, disponibili presso la biglietteria del teatro, in tutti i punti vendita ticketone e online su www.ticketone.it

Info: Teatrodante Carlo Monni, piazza Dante 23 Campi Bisenzio, www.teatrodante.it – 055 8940864.