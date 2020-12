Capodanno di magia con Mattia Boschi e lo spettacolo online

CAMPI BISENZIO – Sarà un Capodanno diverso dal solito, senza festeggiamenti all’aperto a causa della pandemia. E poiché saremo di nuovo in zona rossa, non si potranno organizzare eventi nelle piazze, ma non per questo non si potrà divertirsi. Firenze non rinuncia per tutti, una serata più lieve e organizza un doppio appuntamento visibile da […]

CAMPI BISENZIO – Sarà un Capodanno diverso dal solito, senza festeggiamenti all’aperto a causa della pandemia. E poiché saremo di nuovo in zona rossa, non si potranno organizzare eventi nelle piazze, ma non per questo non si potrà divertirsi. Firenze non rinuncia per tutti, una serata più lieve e organizza un doppio appuntamento visibile da tutti da casa, con musica, performance e uno spettacolo per bambini. Il titolo della serata sarà Futura come la una delle canzoni più famose di Lucio Dalla e anche come messaggio di speranza dopo la pandemia, è organizzata dal Comune di Firenze e dall’associazione MUS.E con il supporto di Toscana Energia. All’interno degli eventi ci sarà il campigiano showman e illusionista Mattia Boschi.

Il Capodanno dei bambini sarà all’insegna della magia grazie alla presenza straordinaria dell’illusionista Mattia Boschi, il Mago di Disney Channel, giovane e talentuoso artista che con il suo esempio ricorda quanto sia prezioso credere nei propri sogni, ma anche quanto siano importanti lo studio e l’impegno per raggiungerli. I giovani spettatori saranno accompagnati nel mondo della fantasia grazie alla narrazione del giovane mago e alle sue spettacolari illusioni. Un evento fortemente spettacolare, che dalla magia e dal potere dell’immaginazione trae lo spunto per guardare con occhi nuovi i mesi passati e l’inizio del nuovo anno, carichi dell’energia giusta per fronteggiare il reale e vestirlo delle nostre speranze e dei nostri sogni.

La serata sarа trasmessa sul canale YouTube della Cittа di Firenze e su RTV38, con due differenti video. Il capodanno dei bambini sarà alle 13. 30 su RTV38 e alle 16 su YouTube Città di Firenze. Lo spettacolo musicale, invece, sarà alle 19 su YouTube Città di Firenze e alle 21 su RTV38. Entrambi resteranno su YouTube (https://www.youtube.com/comunefirenze) e potranno essere visti in qualsiasi momento anche nei giorni successivi.