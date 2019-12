Capodanno. Il Regolamento del Comune vieta i “botti”

SESTO FIORENTINO – La notte di San Silvestro non è solo l’occasione per salutare la fine di un anno e l’arrivo di quello nuovo, ma per molti un modo incivile per accendere e lanciare petardi. Attività questa vietata dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sesto Fiorentino. L’articolo 6 del Regolamento ovvero “Disturbo o molestia alle persone e lancio di cose” prevede il divieto di “accendere e lanciare petardi, sparare mortaretti e altri simili dispositivi” nei pressi di “spazi ed aree pubbliche, di uso pubblico e di pertinenza delle strutture pubbliche”.

Il regolamento è interamente consultabile al link

http://servizi.comune.sesto-fiorentino.fi.it/…/regola…/view…