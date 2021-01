Capodanno nella Città metropolitana di Firenze: il bilancio è positivo. Tutti i numeri della Prefettura

FIRENZE – Tanti “botti”, per salutare l’arrivo del 2021, ma alla fine il bilancio del Capodanno nella Città metropolitana di Firenze per fortuna è stato positivo. Come comunica infatti la Prefettura di Firenze, nell’area della Città metropolitana di Firenze sono state controllate più di mille persone ed elevate circa 30 sanzioni, di cui 14 a […]

FIRENZE – Tanti “botti”, per salutare l’arrivo del 2021, ma alla fine il bilancio del Capodanno nella Città metropolitana di Firenze per fortuna è stato positivo. Come comunica infatti la Prefettura di Firenze, nell’area della Città metropolitana di Firenze sono state controllate più di mille persone ed elevate circa 30 sanzioni, di cui 14 a persone che si erano riunite in una festa privata, organizzata in un’abitazione nel centro di Firenze. Le attività commerciali controllate sono state 142 ed è stata comminata una sola sanzione, con chiusura provvisoria dell’esercizio.

Per quanto riguarda i “botti” di Capodanno, in tutta la provincia si registrano un ferito e alcuni danneggiamenti, di cui uno solo significativo, in piazza del Limbo a Firenze, per lo scoppio di un grosso petardo. Sono state impegnate in servizio di ordine pubblico e controllo del territorio in totale 35 pattuglie, con una presenza rinforzata e capillare di 200 unità di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale di Firenze e delle Polizie locali, che hanno operato fino alle 7 di questa mattina in tutta l’area metropolitana ed in particolare nelle zone centrali di Firenze.

I Vigili del Fuoco hanno complessivamente eseguito solo 15 interventi di minima entità. Uno solo più impegnativo, a Sesto Fiorentino, per una fuga di gas all’interno di una abitazione. Il Prefetto Alessandra Guidi (nella foto), si legge nella nota, “ringrazia le Forze di Polizia Statali e Locali e i Vigili del Fuoco per la professionalità e l’umanità con cui hanno profuso il loro impegno non solo in questa giornata ma in tutto questo complicato 2020, che ci lasciamo alle spalle. Un ringraziamento speciale ai sindaci per la passione ed il supporto che non hanno fatto mai mancare e soprattutto ai cittadini, per la pazienza ed il senso civico e di responsabilità dimostrati. Non è stato facile e non lo sarà nemmeno domani. Ma tutti insieme ce la faremo”.