Capodanno Persiano, stasera le porte storiche di Firenze saranno illuminate. Grazie anche al Museo Caruso: ecco perché

LASTRA A SIGNA – In occasione del Capodanno Persiano, ricorrenza che si festeggia oggi, lunedì 20 marzo, il Comune di Firenze ha accettato la proposta del Museo Caruso di illuminare le porte storiche della città “in modo da rimarcare – si legge in una nota – sia la vicinanza al popolo iraniano nella sua lotta per la libertà e i diritti, sia come segnale benaugurante. Tale iniziativa rientra nel più ampio progetto che abbiamo presentato al Comune stesso e che ha previsto lo scorso 11 marzo, presso la biblioteca delle Oblate, l’inaugurazione della mostra fotografica dal titolo “La Rosa e l’Usignolo. Il canto della libertà… Zan, Zendegi, Azadi” e l’incontro “Essere donna in Iran” organizzato dall’Associazione Donne Libere Iraniane. Le antiche porte saranno illuminate di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera dell’Iran, per sottolineare la vicinanza della città con il popolo iraniano in lotta per libertà e diritti”. Qui di seguito un momento dell’incontro e l’opera d’arte utilizzata per la locandina dell’iniziativa e realizzata dall’artista Fabio De Poli.