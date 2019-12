Capodanno tra cinema, teatro e musica

CAMPI BISENZIO – San Silvestro al cinema. Il cinema Grotta di via Gramsci a Sesto Fiorentino ha in programma questa sera 31 dicembre quattro film: “Pinocchio” di Matteo Garrone (ultima proiezione alle 22.30), “La Dea Fortuna” di Ozpetek (ultima proiezione alle 22.30), “Jumanji” con l’ultimo spettacolo alle 20.20 e lo spettacolo pomeridiano “StarWars. L’ascesa di SktWalkers”. Ma per chi dopo mezzanotte vuole restare al cinema ecco che alle 00.30 arriva Checco Zalone con il suo atteso “Tolo Solo”. Il film sarà in programmazione il 1 gennaio 2020 in due sale (la 1 e la 3) nel pomeriggio e la sera, ultimo spettacolo 22.45.

L’attore sestese Andrea Bruni (visto nella serie tv Pezzi Unici) questa sera alle 21.30 sarà al Teatrodante di Campi Bisenzio con lo spettacolo “Camicia su misura” di cui è autore. Lo spettacolo replica domani 1 gennaio alle 18. In più ci sarà una nuova replica il 4 gennaio alle 21.

Domani mercoledì 1 gennaio alle 17 al Teatro Manzoni di Calenzano, l’Orchestra Nazionale Artes di Prato si esibirà nel concerto lirico di Capodanno “Lirica senza confini”.