Cappelletti (Lega nel Centrodestra) e stadio Franchi: “Tutta la Città metropolitana è la destinataria dei 55 milioni”

FIRENZE – “Se una parte dei soldi conferiti alla Città metropolitana con il decreto legge 19/2’24 devono essere riassegnati perché il rifacimento della stadio Franchi non è compreso fra i progetti finanziabili, ciò deve ricadere a pioggia su tutto il territorio della stessa Città metropolitana”: a dirlo è Cecilia Cappelletti, consigliera metropolitana della Lega nel gruppo Centrodestra per il cambiamento. “Francamente – aggiunge – siamo stanchi di vedere il sindaco metropolitano fare “l’asso pigliatutto” in qualità di sindaco del Comune capoluogo e lasciare sempre le briciole agli altri Comuni; una posizione di supremazia, la sua, che si concilia male con una visione di valorizzazione dell’intero territorio. Il bilancio in attivo della Città metropolitana non può essere ancora una volta usato da salvadanaio per il Comune di Firenze, come più volte ho criticato in questi anni di consiliatura. Mi auguro che tutti i sindaci metropolitani, quelli che siedono come consiglieri delegati in Palazzo Medici Riccardi ma anche gli altri, seppur dello stesso “colore” politico del sindaco Nardella, abbiano un moto di orgoglio e mettano in campo progetti utili ai loro territori rivendicando il fatto che possono trovare finanziamento con i fondi del piano urbano integrato grazie all’avanzo creatosi di 55 milioni. Strade provinciali e scuole superiori in primis”.