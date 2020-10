Cappellini, un post su Facebook per dire grazie dopo le regionali. Con serenità. “A chi mi ha votato e a chi ha creduto in me”

LASTRA A SIGNA – Il profilo, dopo l’esito del voto alle regionali di settembre, che lo hanno visto terzo nel Collegio 4, è stato basso. Un terzo posto che, per poche centinaia di voti che, è innegabile, ha lasciato l’amaro in bocca. A quasi un mese dall’appuntamento con le urne, quindi, il vice-sindaco di Lastra a Signa, Leonardo Cappellini, si è affidato a un post su Facebook per ringraziare tutti quelli che comunque hanno dato una mano. “Sono passate ormai oltre due settimane dalle elezioni regionali e solo adesso, evitando i tempi della ritualità di circostanza, voglio con sincerità ringraziare tutti coloro che mi hanno votato, e ringraziare veramente di cuore coloro che mi hanno dato una mano e hanno creduto in me. Solo adesso perché volevo farlo con serenità, perché ho prima voluto sedimentare l’amarezza, credo umana, per la mancata elezione, ed esprimere il chiaro elemento di soddisfazione e orgoglio rappresentato dalla fiducia nei miei confronti espressa, e per il dimostrato consenso personale che ha compensato quelle cose che potevano essere diverse. E ovviamente buon lavoro al neo presidente della giunta regionale Eugenio Giani“.