Capriolo investito da un’auto in via Cavalcanti. I primi soccorsi dalla Polizia municipale signese

SIGNA – Capriolo investito da un’auto: è successo ieri mattina in via Cavalcanti a Signa quando una macchina guidata da una donna si è trovata improvvisamente di fronte l’animale che ha attraversato la strada. Nonostante abbia fatto di tutto per evitarlo, l’impatto è stato inevitabile. Scesa immediatamente dall’auto, ha provato a soccorrerlo ma il capriolo, che giaceva a terra, provava ugualmente a muoversi per cercare di scappare. La donna ha chiamato la Polizia municipale che è prontamente intervenuta calmando la bestiola coprendogli la testa con un panno dopo avere in precedenza attivato il servizio veterinario della Asl. Che a sua volta ha recuperato l’animale per curarlo in struttura nella speranza ovviamente che possa continuare a vivere. La zona, infatti, come sottolinea anche il comandante della Polizia municipale, Fabio Caciolli, è segnalata per il pericolo di animali “vaganti” e per questo, spiega, “è importante procedere con cautela in tutte le zone vicine ad aree verdi e boschive. Così come, in caso di incidente, è obbligatorio fermarsi e soccorrere gli animali”. Un capitolo a parte merita la questione del risarcimento per il danno subito: nei casi in cui il sinistro si verifichi lungo strade urbane o extraurbane a risponderne sarà la Regione, ente che “utilizza” il patrimonio faunistico protetto per perseguire l’obiettivo della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.