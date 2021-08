Carabinieri: arrestato a Campi Bisenzio per detenzione e spaccio di droga

CAMPI BISENZIO – Un uomo di 37 anni, cittadino extracomunitario è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di San Piero a Ponti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto ieri nel corso di un servizio mirato, finalizzato alla prevenzione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Si tratta di E.A. H.., 37enne, pluripregiudicato, in Italia senza fissa dimora. I Carabinieri, a seguito di preordinata attività info-investigativa, connessa a riscontri di segnalazioni relative a spaccio di sostanze stupefacenti, nelle piazze del Comune di Campi Bisenzio, hanno intercettato l’uomo, in piazza Dante nei pressi del Palazzo Comunale. Questi alla vista della pattuglia ha mostrato subito un atteggiamento irrequieto, provando a liberarsi dello stupefacente che aveva in tasca e tentando di allontanarsi, ma è stato prontamente fermato dai carabinieri. A seguito della perquisizione personale i miliari hanno trovato in possesso di:gr. 29,23 di hashish, avvolta in una busta in cellophane; gr. 3,10 di cocaina suddivisa in nr. 8 involucri termosaldati; e euro 95,00 in banconote di vario taglio, ritenuti provento della vendita della droga.

L’arrestato è stato associato presso la camera di sicurezza della Stazione in attesa del rito direttissimo previsto nella mattinata odierna