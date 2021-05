Carabinieri. Arrestato in via di Rimaggio per detenzione e spaccio di stupefacenti

SESTO FIORENTINO – Un uomo di 22 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino in via Rimaggio, trovato in flagranza di reato del reato di detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di R. E. N., marocchino 22enne, in Italia senza fissa dimora, incensurato. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio nel contesto da parte dei Carabinieri dell’espletamento di un servizio di perlustrazione finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona, nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti. I Carabinieri erano arrivati in via di Rimaggio, in seguito alle segnalazioni di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona, quando il conducente di un’autovettura, con a bordo due cittadini extracomunitari, alla vista della pattuglia ha tentato inutilmente di eludere il controllo prendendo una via limitrofa. I Carabinieri, hanno notato i due mentre cercavano repentinamente di occultare un involucro di cellophane contenente 11 dosi di cocaina, di circa 7 grammi, già confezionate e pronte per essere cedute. Per il passeggero sono scattate le manette perché lui è stato trovato in possesso dello stupefacente e della somma di 180 euro. Il conducente invece è stato deferito in stato di libertà per il concorso nel reato poiché in possesso di un’ingente somma di denaro 435 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissima previsto per la mattinata odierna.