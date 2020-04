Carabinieri. Arrestato perchè non rispetta le misure cautelari

SESTO FIORENTINO – Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri per non aver rispetto le misure cautelari emesse dal Tribunale di Firenze alle quali era stato sottoposto. Si tratta di un 48enne pregiudicato boliviano, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Firenze.

I Carabinieri della Stazione di Sesto Fiorentino, ieri sera venerdì 10 aprile, nel corso dei servizi di controllo e prevenzione di reati predatori nonché delle misure connesse alle prescrizioni relative all’emergenza epidemiologica Covid-19, hanno arrestato l’uomo. L’interessato ha ripetutamente violato la misura cautelare alla quale era sottoposto poiché, ottenuto il beneficio della scarcerazione e la sottoposizione all’obbligo di dimora, dapprima non si è presentato presso gli uffici preposti per la vigilanza e successivamente, incurante del proprio status e di ogni disposizione, non ha adempiuto ai propri obblighi spostandosi al di fuori del proprio Comune, in palese violazione delle prescrizioni previste dalla misura cautelare e dall’emergenza epidemiologica pandemica del coronavirus. Per tale motivo è stato richiesto un aggravamento della misura cautelare che, una volta emesso, ha consentito agli operanti di arrestarlo e condurlo alla Casa Circondariale di ”Sollicciano”.