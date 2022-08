Carabinieri. Arrestato un 21enne che aveva rubato merce per 335 euro in un supermercato

SESTO FIORENTINO – Un 21enne di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato, per l’ipotesi di furto aggravato in un supermercato di via Gramsci. L’arresto è avvenuto ieri da parte dei Carabinieri della stazione di Calenzano nell’ambito di servizi preventivi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Il giovane è […]

SESTO FIORENTINO – Un 21enne di origine marocchina è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato, per l’ipotesi di furto aggravato in un supermercato di via Gramsci. L’arresto è avvenuto ieri da parte dei Carabinieri della stazione di Calenzano nell’ambito di servizi preventivi finalizzati alla prevenzione dei reati contro il patrimonio. Il giovane è ritenuto responsabile di furto di accessori di telefonia all’interno del supermercato: era stato infatti notato dal personale della sicurezza mentre si aggirava con fare sospetto nel negozio e quindi tenuto d’occhio. Il giovane stava rubando degli accessori per telefonia dai banchi in esposizione per nasconderli in uno zaino. Ad allertare il 112 è stato lo stesso personale della vigilanza del supermercato. L’uomo è stato fermato dai Carabinieri e dal personale di sorveglianza. La refurtiva, del valore di 335 euro, è stata restituita al negozio. L’arresto è stato convalidato oltre all’applicazione della misura dell’obbligo di dimora a Prato e divieto di dimora nella provincia Firenze