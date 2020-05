Carabinieri. Denunciato un uomo dopo che aveva infastidito i clienti in coda al supermercato

SESTO FIORENTINO — Un uomo è stato denunciato dai carabinieri della stazione di Sesto Fiorentino, per resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sulla propria identità e rifiuto di fornire le proprie generalità. L’uomo, un 33enne nigeriano già noto alle forze dell’ordine, ieri pomeriggio avrebbe infastidito alcuni clienti in coda per fare la spesa al supermercato, che hanno segnalato il fatto ai carabinieri. L’uomo, durante il controllo dei militari, ha rifiutato di fornire le proprie generalità, poi ha dichiarato false generalità ed ha opposto resistenza strattonando ai carabinieri per evitare accertamenti più approfonditi.