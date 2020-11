Carabinieri, due arresti nei Comuni della Piana: a Calenzano per estorsione, a Campi per maltrattamenti in famiglia

PIANA FIORENTINA – Due arresti. Questo il bilancio dell’attività svolta nella giornata di ieri dai Carabinieri della Compagnia di Signa sul territorio nel corso di una serie di servizi finalizzati a rintracciare soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi. A Calenzano i militari dell’Arma tratto in arresto C.C., cittadino italiano, 57 anni, pregiudicato, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emesso il 22 ottobre scorso dal Tribunale di Aosta poiché ritenuto autore del reato di estorsione, commesso lo scorso 4 ottobre sempre ad Aosta. Nello specifico l’uomo, minacciando la vittima, lo aveva costretto a prelevare e consegnargli la somma di 200 euro. A campi, invece, le manette sono scattate per Z.S., cittadino marocchino, 31 anni, pregiudicato, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa il 4 novembre dal Tribunale di Firenze, in quanto ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei mesi di luglio e agosto scorsi a Campi Bisenzio ai danni della sua ex compagna. In particolare l’uomo ha violato le prescrizioni impartite, ovvero non avere contatti con la donna, in ben tre occasioni, il 21 e 24 settembre e il 27 ottobre di quest’anno.