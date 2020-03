Carabinieri: fermato un uomo all’Osmannoro con patente falsa

SESTO FIORENTINO – Un cinese di 48 anni è stato fermato all’Osmannoro, domenica scorsa 8 marzo, dai Carabinieri durante i servizi di prevenzione a reati di contraffazione e utilizzo di documenti falsi. L’uomo era a bordo della sua auto e, durante il controllo dei documenti di circolazione, il 48enne ha consegnato una patente di guida contraffatta. Secondo una nota dei carabinieri, infatti, la foto dell’uomo era stata apposta in un secondo momento su una patente in corso di validità e i dati anagrafici risultavano essere quelli di un’altra persona. La patente è stata sequestrata per successivi accertamenti finalizzati a comprendere le modalità con le quali ne era venuto in possesso. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà, ritenuto responsabile di concorso in falsificazione di documenti e utilizzo degli stessi. L’autovettura è stata affidata al proprietario.