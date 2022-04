Carabinieri forestali: denunciate due persone a Signa per deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti speciali

SIGNA – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, con la collaborazione della Polizia municipale, hanno effettuato un serie di accertamenti nel Comune di Signa a un’azienda all’interno della quale si producono e si realizzano materiali in plastica. E nel resede della ditta erano depositati in maniera caotica, abbandonati al suolo e anche mescolati fra loro rifiuti speciali derivanti dalle attività di lavorazione […]

SIGNA – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto, con la collaborazione della Polizia municipale, hanno effettuato un serie di accertamenti nel Comune di Signa a un’azienda all’interno della quale si producono e si realizzano materiali in plastica. E nel resede della ditta erano depositati in maniera caotica, abbandonati al suolo e anche mescolati fra loro rifiuti speciali derivanti dalle attività di lavorazione con evidenti percolazioni di liquidi oleosi; inoltre venivano riscontrate particelle in plastica all’interno dei tombini presenti nel piazzale.

Pertanto, considerato il deposito come “incontrollato e potenzialmente contaminate le matrici ambientali”, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante della ditta e il conduttore delle attività d’impresa, per avere gestito illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalla produzione e per avere realizzato un deposito incontrollato di rifiuti costituiti in prevalenza da residui plastici di varie tipologie e pezzature, imballaggi in plastica e cartone, imballaggi contenenti sostanze pericolose, olii esausti, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), batterie esauste e altri rifiuti sparsi e mescolati al suolo con sversamenti nei tombini del resede della ditta.