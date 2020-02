Carabinieri forestali e Polizia municipale: sequestro di cibo “non in regola” a Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – Prodotti che non rispettavano gli standard previsti dalla normativa comunitaria e italiana: per questo sono stati sequestrati al termine di un’operazione congiunta da parte dei militari della Stazione dei Carabinieri Forestali di Ceppeto insieme al personale dell’Unità Operativa Edilizia – Ambiente della Polizia Municipale di Campi Bisenzio. Operazione che si è svolta proprio a Campi Bisenzio, in una struttura gestita da cittadini cinesi, per “un controllo mirato appunto – si legge in una nota – al rispetto delle normative comunitarie e italiane in materia di commercio e distribuzione di prodotti alimentari (freschi e confezionati) extra UE”. Un accertamento, in pratica, volto alla verifica della regolarità e del rispetto delle normative vigenti attinenti alla conservazione dei cibi freschi e della loro distribuzione e al controllo della filiera di produzione e della tracciabilità dei prodotti stessi messi in commercio. Il controllo ha portato al sequestro amministrativo di una notevole quantità di merce che non rispettava gli standard richiesti e sono stati elevati verbali amministrativi per un totale di circa 9.000 euro. Merce che adesso, come previsto dalla normativa vigente, sarà distrutta mentre i locali nei quali è stato effettuato l’accertamento saranno oggetto nei prossimi giorni di verifica edilizio-urbanistica da parte della Polizia municipale con la collaborazione dell’ufficio tecnico edilizio del Comune di Campi Bisenzio. “Ringrazia nuovamente – ha detto il comandante della Polizia municipale di Campi Bisenzio, Francesco Frutti – il personale dei Carabinieri Forestali di Ceppeto per la preziosa e costante collaborazione e il personale del Corpo per gli interventi effettuati sempre in totale sinergia”.