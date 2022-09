Carabinieri forestali: scoperto uno sversamento di fanghi a Lonciano in zona Morello

SESTO FIORENTINO – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Ceppeto. in località Lonciano, hanno scoperto su segnalazione, uno sversamento di fanghi all’interno di un fosso. Giunti sul posto, hanno riscontrato l’effettiva presenza di fanghi che sembravano provenire dal dragaggio di un invaso artificiale presente in zona di circa 80 metri quadrati, all’interno del fosso delle Selve. I Carabinieri hanno contattato chi materialmente utilizza i terreni e l’impresa che aveva eseguito gli interventi, scoprendo che il primo aveva dato incarico di ripulire il laghetto, in particolare per asportare canne infestanti, a una ditta di movimenti terra che aveva asportato una ventina di metri quadrati di materiale melmoso. Il materiale asportato era stato poi depositato in modo incontrollato lungo una scarpata, provocandone lo scivolamento verso valle, per una lunghezza di circa settanta metri, senza che fosse stata realizzata alcuna opera di contenimento che facesse ipotizzare un eventuale recupero dei fanghi che comunque, per le condizioni impervie dei luoghi, sarebbe risultato difficilmente realizzabile. L’area interessata dallo smaltimento illecito è la zona di Monte Morello, sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, con potenziale pregiudizio per l’ambiente, in corso di valutazione. Questo comportamento ha rappresentato quindi la violazione del Testo Unico Ambientale, che vieta l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria il comodatario del terreno e il titolare della ditta che ha materialmente eseguito il lavoro di ripulitura dell’invaso.