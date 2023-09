Carabinieri: il Tenente Colonello Saitta lascia il comando della Compagnia di Signa. Andrà a Pescara alla guida del Reparto operativo

SIGNA – Dopo quattro anni il Tenente Colonnello Renato Giuseppe Saitta lascia il comando della Compagnia di Signa alla volta di Pescara dove andrà ad assumere il comando del Reparto operativo. Laureato in Scienze politiche presso l’Università di Siena e in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, dopo avere terminato nel 2000 il percorso di formazione […]

SIGNA – Dopo quattro anni il Tenente Colonnello Renato Giuseppe Saitta lascia il comando della Compagnia di Signa alla volta di Pescara dove andrà ad assumere il comando del Reparto operativo. Laureato in Scienze politiche presso l’Università di Siena e in Giurisprudenza presso l’Università di Napoli, dopo avere terminato nel 2000 il percorso di formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, da Tenente è stato impiegato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri quale addetto alla prima Sezione dell’Ufficio Armamento ed Equipaggiamento Speciale per essere successivamente trasferito al Comando del Tutela Patrimonio Culturale di Roma, prima all’Ufficio Comando e successivamente alla Sezione Archeologia del Reparto Operativo dove ha curato le attività investigative e culturali di cui si occupa il particolare Reparto. In particolare ha avuto parte nelle indagini che hanno ricostruito le acquisizioni illecite perpetrate negli anni sia da privati che da Musei internazionali. Subito dopo la promozione al grado di Capitano, nel 2008 è stato assegnato alla terza Sezione della Divisione Disciplina del Ministero Difesa Direzione Generale Personale Militare dove si è occupato dell’esame della definizione dei procedimenti disciplinari di stato avviati a carico dei militari dell’Arma a seguito di giudicato penale. Conseguito il grado di Maggiore nel 2016 ha ricoperto il ruolo di Capo Sezione Personale al Comando Provinciale di Roma, incarico che ha comportato la funzione di coordinamento dei reparti dipendenti per quanto attiene all’organizzazione delle forze in relazione ai settori di impiego, disciplina, assistenza e benessere del personale. Promosso Tenente Colonnello nel 2018, l’anno successivo è stato trasferito al Comando della Compagnia di Signa, territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica con la peculiarità di costituire l’unico presidio delle forze di polizia disponibile h24.