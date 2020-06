Caravanserraglio lavori e novità per le attività sportive

SESTO FIORENTINO – Lavori in corso al Caravanserraglio di piazzale Leonardo dove sono previste alcune novità. Il vicesindaco Damiano Sforzi ha incontrato nei giorni scorsi il titolare del locale Galileo Sesia, che da settimane sta realizzando una serie di profondi interventi di ristrutturazione che permetteranno di offrire supporto e ricettività per le attività sportive e naturalistiche a Monte Morello.

“Sono molto contento che in un momento di crisi ci siano imprenditori che investono e che lo fanno, in particolare, sulla nostra collina – afferma Sforzi – Il progetto di Galileo Sesia è ambizioso e premia l’impegno che fin dall’inizio del mandato abbiamo profuso per far conoscere e vivere quello che vogliamo diventi il Parco delle Colline. In una fase di grande difficoltà per l’economia, il nostro territorio si conferma in tutta la sua interezza capace di attrarre investimenti di grandi e piccoli imprenditori che scelgono di scommettere sul futuro a Sesto Fiorentino”.