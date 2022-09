“Cari bambini, grazie di averci ospitato”: ai seggi di San Mauro gli agenti di Polizia lasciano un messaggio sulla lavagna

SIGNA – La data è sbagliata, ovviamente si riferivano al 24 e 25 settembre (e non al 24 e 25 ottobre come invece si vede nella foto). Ma quello che conta è il messaggio, un messaggio ricco di significati e, se vogliamo, anche di speranza per il futuro, cosa di cui tutti abbiamo particolarmente bisogno. […]

SIGNA – La data è sbagliata, ovviamente si riferivano al 24 e 25 settembre (e non al 24 e 25 ottobre come invece si vede nella foto). Ma quello che conta è il messaggio, un messaggio ricco di significati e, se vogliamo, anche di speranza per il futuro, cosa di cui tutti abbiamo particolarmente bisogno. E’ quello che gli agenti di Polizia presenti nei giorni scorsi a vigilare che tutto andasse per il verso giusto ai seggi della scuola elementare Alimondo Ciampi a San Mauro hanno voluto lasciare agli alunni. A scoprirlo sono state le custodi che lavorano nella scuola e che oggi erano all’opera in vista della ripresa delle lezioni. Scritto direttamente con il gesso su una delle lavagne presenti in classe: “Cari bambini, grazie per averci ospitato. Ricordate sempre che siete la nostra speranza e il nostro futuro. Studiate, obbedite e abbiate fiducia nei vostri insegnanti e genitori perché vi amano. Coraggio”. Firmato, “con affetto”, i vostri amici della Polizia di Stato. Parole da sottoscrivere e rilanciare, senza aggiungere altro.